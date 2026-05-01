Elvis è vivo (almeno al cinema)

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante EPiC: Elvis Presley in Concert ★★★ Di Baz LuhrmannDove vederlo: al cinema Baz Luhrmann torna a Elvis Presley, dopo il buon film di qualche anno fa, e lo fa riutilizzando, assemblando e a volte scoprendo materiale straordinario: chilometri di pellicola ritrovati in modo rocambolesco, che raccolgono filmati inediti degli anni Settanta. L’idea di Luhrmann è quella di realizzare, più che un documentario, un’esperienza immersiva dedicata a chi non ha mai potuto vedere Elvis dal vivo. E la dimensione del cinema amplifica tutto: mostra dettagli minimi, movimenti di scena, trucchi di scenografia. Diversamente dall’operazione su Michael Jackson, che pare tanto un’agiografia del controverso cantan...