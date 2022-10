«Ma te sei proprio sicura che Mattarella non ti ha già dato l’incarico e i ministri hanno già giurato?», chiede Matteo Salvini a Giorgia Meloni in una delle ultime vignette di Federico Palmaroli - Osho. «Sto a cercà de ricordà, ma me pare de no», risponde lei pensierosa. Non resta che la satira a commentare il curioso momento della leader di Fratelli d’Italia e probabile prossimo presidente del Consiglio dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre.

Sulla scia di Draghi e federatrice dei conservatori

Mattarella non ha ancora affidato nessun incarico, però Giorgia Meloni è già trattata da tutti come se al governo ci fosse lei, ed è soprattutto giudicata come se fosse già a Palazzo Chigi. Seppur senza toccare le vette surreali della manifestazione preventiva della Cgil, in piazza lo scorso weekend contro un esecutivo che ancora non c’è, i giornali cercano da giorni di inchiodare la Meloni a incoerenze ancora inesistenti, insistendo nell’errore di pensare che il ...