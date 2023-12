Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Un colpo di fortuna ★★★

Di Woody Allen

Dove vederlo: al cinema

Black comedy con tratti alla Simenon, ampiamente citato nel corso del film. Woody Allen, dopo diversi passi falsi, imbrocca dialoghi, ritmo e volti. Sembra un po’ Match Point. Girato in Francia, in francese con capitali e attori francesi perché in patria il regista, come noto, è ostracizzato. Un po’ risaputo nella vicenda, ha dalla sua una sceneggiatura perfetta, da gran drammaturgo, e una direzione degli attori efficace.

Match Point ★★★★

Di Woody Allen

Dove vederlo: Sky

Uno dei tanti capolavori di Woody Allen (assieme a Io e Annie, Manhattan, Zelig, La rosa purpurea del Cairo, tutti ★★★★: recuperateli!). È un grande omaggio sia al noir,...