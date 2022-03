Prende il via a Torino “Dalla mia vita alla vostra”, ciclo di incontri ed eventi organizzato dal Centro culturale Pier Giorgio Frassati in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani (1922-2022): l’incontro inaugurale si terrà questa sera, lunedì 28 marzo 2022, alle ore 21.15 presso il Teatro San Giuseppe (via Andrea Doria 18, Torino).

Questo primo incontro sarà incentrato sul tema “Don Giussani. Cultura e pensiero” e per l’occasione interverranno il professor Giovanni Maddalena, ordinario di Filosofia della comunicazione presso l’Università del Molise, e José Miguel Oriol, presidente di Ediciones Encuentro di Madrid. L’evento si svolgerà in presenza ed è aperto a tutti.

Tutti gli eventi del Centro culturale Pier Giorgio Frassati per il centenario della nascita di don Giussani sono in collaborazione con l’Associazione Esserci, il Centro culturale San Francesco del Carlo Alberto, lo Study Center Vasily Grossman, l’Associazione People e con la media partnership di Tempi.