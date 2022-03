Nel luglio 2019 l’amministrazione Trump istituiva una Commissione sui Diritti Inalienabili. La commissione – presieduta dall’eminente giurista e accademica Mary Ann Glendon – comprendeva accademici, filosofi, attivisti e doveva offrire al governo americano consigli e raccomandazioni nel campo dei diritti umani a livello internazionale.

In particolare alla commissione veniva richiesto di riflettere sull’attuale discorso sui diritti umani e di rilevare se tale discorso si fosse allontanato o meno da quei principi fondanti la nazione americana che sono la legge naturale e i diritti naturali. Date queste premesse non stupisce che nell’era dei nuovi diritti, delle identità fluide e della cultura woke questa iniziativa non è stata ricevuta positivamente dal mainstream statunitense e d’oltre oceano.

La commissione è stata fortemente criticata dai democratici e da ong come Human Rights Watch – una delle più influenti organizzazioni non governative nel campo dei diritti umani. Il mand...