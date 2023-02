Segui qui la diretta streaming dell’incontro con monsignor Massimo Camisasca “Educarci per educare”, in programma per venerdì 17 febbraio alle ore 21 presso il Centro Congressi De Filippi a Varese.

Durante la serata, proposta dalla Assemblea sinodale decanale del decanato di Varese a genitori, insegnanti ed educatori, il vescovo emerito di Reggio Emilia risponderà alle domande di Luca De Maria, responsabile dell’assemblea sinodale del decanato di Varese, e del pubblico sull’emergenza educativa e sul compito educativo degli adulti nella società di oggi.