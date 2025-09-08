Contenuto riservato agli abbonati

Casca il mondo

Dietro lo show

Di Annalisa Teggi
08 Settembre 2025
Il copione preimpostato pro Pal delle star radunate al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema. Il crematorio del cimitero di Berna trasformato in ristorante
L’attore italiano Claudio Santamaria appena sbarcato al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema saluta giornalisti e fan esibendo un braccialetto pro Palestina, 6 settembre 2025 (foto Ansa)
Michele Riondino è arrivato al Lido mostrando la bandiera della Palestina sulla cover del telefono, Carlo Verdone ha dichiarato di essere stato messo in mezzo nel boicottaggio di Gal Gadot e Gerard Butler. Sfilando sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, tutti gli attori e registi hanno dovuto rispondere alla domanda “su Gaza”.
Si capisce molto da come si pone una domanda, e chiedere “di Gaza” è molto diverso dal chiedere agli artisti qual è il ruolo della cultura in tema di costruzione della pace. L’impressione è stata quella di chi imbecca il volto noto di turno su un copione preimpostato, riduttivo. Alcune risposte, molto rilanciate dai megafoni mediatici, lasciano perplessi.
Benedetta Porcaroli ha dichiarato:

«Ho il cuore a pezzi per come mi vivo io questa strage umana. Non riesco neanche più a divertirmi chissà quanto, non riesco ad avere un eccesso di euforia, siamo devastati».

Tecla Insolia ha confessato:

«Ma come si fa? La mia coscienza non me lo permette....

