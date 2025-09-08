Dietro lo show

Michele Riondino è arrivato al Lido mostrando la bandiera della Palestina sulla cover del telefono, Carlo Verdone ha dichiarato di essere stato messo in mezzo nel boicottaggio di Gal Gadot e Gerard Butler. Sfilando sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, tutti gli attori e registi hanno dovuto rispondere alla domanda “su Gaza”.

Si capisce molto da come si pone una domanda, e chiedere “di Gaza” è molto diverso dal chiedere agli artisti qual è il ruolo della cultura in tema di costruzione della pace. L’impressione è stata quella di chi imbecca il volto noto di turno su un copione preimpostato, riduttivo. Alcune risposte, molto rilanciate dai megafoni mediatici, lasciano perplessi.

Benedetta Porcaroli ha dichiarato:

«Ho il cuore a pezzi per come mi vivo io questa strage umana. Non riesco neanche più a divertirmi chissà quanto, non riesco ad avere un eccesso di euforia, siamo devastati».

Tecla Insolia ha confessato:

«Ma come si fa? La mia coscienza non me lo permette....