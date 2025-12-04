Mia figlia Martina mi ha insegnato a “stare”

Pubblichiamo di seguito alcuni stralci dell’intervento che Diego Gabbiani ha pronunciato alla presentazione del libro “Stare” di monsignor Massimo Camisasca e don Vincent Nagle. Diego è il padre di Martina, una ragazza morta a 16 anni il 27 dicembre 2023, di cui è da poco uscita una biografia intitolata “Martina. Hai risvegliato molti cuori”. * * * Se c’è una cosa che ho imparato attraverso quello che ci è capitato, è che non esiste circostanza che non è abitata da Dio. Questa è una cosa che ci sentiamo dire molto spesso; noi ne abbiamo fatto esperienza e desideriamo testimoniarlo. Questa esperienza è stata possibile attraverso un cammino; all’inizio, quando è stata diagnosticata la malattia e Martina è stata operata per la prima volta, la mia posizione era di rifiuto della circostanza, di chiusura verso tutto e di pretesa che Dio “mettesse a posto” le cose, facendo guarire Martina così che tutto potesse tornare come prima. Don Vincent in questo libro dice che noi abbiamo bisogno di un...