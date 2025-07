La saga dei dazi di Trump e il sangue freddo di Meloni

Perché la presidente del Consiglio Giorgia Meloni insiste sulla necessità di mantenere l’Occidente unito e usa toni morbidi con l’attuale amministrazione presidenziale Usa, quando invece Donald Trump conduce politiche che portano scientemente alla disarticolazione politica ed economica dell’Occidente, la più palese delle quali è l’imposizione di dazi del 30 per cento ai paesi dell’Unione Europea, benché siano quasi tutti membri della Nato che ha appena stabilito un incremento generalizzato delle spese militari dell’alleanza occidentale? Perché come Italia non abbiamo alternative e dobbiamo attendere lo sviluppo di eventi che non dipendono da noi prima di prendere l’iniziativa, in qualunque direzione la si voglia prendere.

A Trump l’alleanza occidentale (che in realtà comprende anche paesi asiatici) non interessa più, ma potrebbe essere costretto a cambiare idea abbastanza presto. La saga dei dazi potrebbe concludersi con un nulla di fatto nel giro di un anno o poco più quando, come scr...