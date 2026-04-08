Esserci
Ecco cosa c’entra Cristo risorto con il nostro tempo
Guerra, povertà, malattie, crollo demografico: le contraddizioni non sono risolte, ma nella compagnia cristiana c’è la speranza che permette di affrontarle
Cristo è risorto. Ce lo ha appena ricordato la Pasqua.
Sembra un’affermazione lontana dalla quotidianità. Qualcuno in effetti crede che sia accaduto. Ma cosa c’entra con la guerra, con la politica, con i soldi che non bastano, con i recenti dati Istat sull’inverno demografico, con le malattie e le sventure della vita…?
Diceva san Giovanni Paolo II che il nuovo popolo di Dio, la nostra compagnia, è Cristo risorto. Un popolo stando nel quale la vita è più vita. Le contraddizioni non sono risolte, ma c’è la speranza che permette di affrontarle, con una compagnia.
Ecco cosa c’entra la Resurrezione di Cristo con il nostro tempo! E con tutti i tempi.
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