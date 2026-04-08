Ecco cosa c’entra Cristo risorto con il nostro tempo

Cristo è risorto. Ce lo ha appena ricordato la Pasqua.

Sembra un’affermazione lontana dalla quotidianità. Qualcuno in effetti crede che sia accaduto. Ma cosa c’entra con la guerra, con la politica, con i soldi che non bastano, con i recenti dati Istat sull’inverno demografico, con le malattie e le sventure della vita…?

Diceva san Giovanni Paolo II che il nuovo popolo di Dio, la nostra compagnia, è Cristo risorto. Un popolo stando nel quale la vita è più vita. Le contraddizioni non sono risolte, ma c’è la speranza che permette di affrontarle, con una compagnia.

Ecco cosa c’entra la Resurrezione di Cristo con il nostro tempo! E con tutti i tempi.