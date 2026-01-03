Le conseguenze globali della crisi tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti

Una notizia buona e una cattiva per i filo-iraniani houthi del Consiglio politico supremo (Cps) che controllano il nord dello Yemen e la capitale Sanaa al tramonto dell’anno vecchio e all’alba del nuovo. Quella buona è che la già problematica coesione fra i loro avversari, sia yemeniti che internazionali, va evaporando al crescere impetuoso della conflittualità fra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (Eau), i due sponsor principali del governo yemenita internazionalmente riconosciuto che ha la sua sede provvisoria ad Aden. Quella cattiva è che, primo e finora unico al mondo, Israele ha riconosciuto lo stato del Somaliland, uno dei tre tronconi nei quali la Somalia si è fratturata in seguito al collasso del regime di Siad Barre nel 1991; e si tratta proprio di quello dirimpettaio dello Yemen, dal quale solo 300 km di acque del Mare Arabico lo separano. Che genere di cooperazione Tel Aviv voglia avviare col governo di Hargheisa, è facile da immaginare. Le storiche tensioni tra Riyadh ...