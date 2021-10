Dal 7 al 9 ottobre torna Campus By Night a Bologna, la tre giorni di incontri, mostre, spettacoli organizzata dall’associazione Student Office dell’Alma Mater Studiorum. Presenti Cevoli, Melazzini e Bitani

L’appuntamento è dal 7 al 9 ottobre, a Bologna, quando i ragazzi del Campus By Night daranno vita a una tre giorni di mostre, incontri, serate e spettacoli nel cuore della zona universitaria. Con una pretesa notevole: «Portare a tutta l’Università e – più in grande – a tutta la città di Bologna una proposta di significato sul valore dell’esistenza», dicono gli organizzatori.

Giunto alla sua XVIII edizione, l’evento realizzato dall’associazione studentesca Student Office dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in collaborazione con The Crew, avrà come titolo “Cosa rende la vita vita?“: una domanda offerta all’intera comunità universitaria e ai cittadini di Bologna attraverso incontri ed esposizioni in piazza Scaravilli, piazza Puntoni e nel Cortile dell’Ercole (in via Zamboni 33).

Si comincia il 7 ottobre, alle 18, con l’inaugurazione del rettore dell’Alma Mater Francesco Ubertini, per poi parlare di salute dentro le sfide della pandemia con Mario Melazzini e, a seguire, lo spettacolo “Energia, Entusiasmo E due Maroni così” di Paolo Cevoli.

L’8 ottobre, alle 18.30, interverrà sul titolo dell’evento Valerio Capasa, ricercatore in italianistica; alle 21.30 Alessandro Rivali racconterà Eugenio Corti accompagnato dai canti alpini del coro La Biele Stele.

Il 9 ottobre, alle 18.30, Alessandro Banfi dialogherà con Farad Bitani di Afghanistan, “Vent’anni inutili?”; la serata si concluderà con il Miguel Mañara di Milosz, spettacolo teatrale organizzato dai ragazzi del Campus in collaborazione con Andrea Soffiantini.

Durante la tre giorni, dalle 15 alle 23 sarà inoltre sempre possibile visitare le mostre “Voglio una vita che guardi in faccia alla verità”, dedicata a Eugenio Corti, “Lieta Furia – giovinezza e promessa ne I Promessi Sposi” e “Next to me, un’educazione presente”. La ristorazione è affidata alla cucina inclusiva e sostenibile di Battirame11.

