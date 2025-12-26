Con il nuovo “Avatar” Cameron si conferma re dello spettacolo

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Avatar - Fuoco e cenere ★★★ Di James CameronDove vederlo: al cinema Ritorna James Cameron e ancora una volta dimostra di essere un maestro assoluto dello spettacolo cinematografico. Le sequenze d’azione del terzo Avatar raggiungono vette impressionanti: voli mozzafiato attraverso arcipelaghi sospesi, immersioni vertiginose in mari cristallini, esplorazioni nella giungla lussureggiante che evocano le visioni pittoriche più o meno riconoscibili. Il lavoro sul sonoro risulta eccezionale e come nei capitoli precedenti Cameron crea un’esperienza immersiva potenziata magnificamente dal 3D, assolutamente necessario per apprezzare la ricchezza visiva del film. Lo scontro finale esplode con un’en...