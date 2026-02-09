Come parla il silenzio del Papa davanti al mondo

Una delle osservazioni più ascoltate in questi mesi nel sottobosco vaticano, tra i vicoli che conducono in piazza San Pietro e negli affollati bar affacciati su Porta Sant’Anna, è che Leone XIV «parla poco», non si sa quale sia la sua idea sulle crisi che dilaniano il mondo: c’è la guerra nel Vicino Oriente tra Israele e Palestina e lui non dice niente o si limita a qualche frase tra un Angelus e l’altro, quasi a marcare solo una presenza simbolica. Che differenza, sottolineano gli esperti osservatori di questioni ecclesiastiche, con il predecessore Francesco: lui sì che parlava chiaro. I carri armati di Mosca entravano in Ucraina e Jorge Mario Bergoglio, senza avvertire la segreteria di Stato, si recava all’ambasciata russa presso la Santa Sede. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu bombardava Gaza e lui, ricevendo alcuni palestinesi, diceva che effettivamente si potrebbe pure parlare di genocidio in corso, anche se la questione andrebbe approfondita in modo adeguato. Incaricato da...