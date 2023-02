Dopo il rame, le terre rare, batterie e pannelli solari, la Cina ha individuato un nuovo mercato legato alla transizione energetica in cui acquisire quote di mercato e sfruttare la crescita della domanda globale: il gas naturale liquefatto (Gnl). Le aziende cinesi stanno siglando il maggior numero di accordi di acquisto di Gnl sul mercato e stanno diventando il principale intermediario di importazione del settore. Gli acquirenti cinesi stanno rivendendo molti dei carichi ai migliori offerenti nelle aree del mondo in cui vi è alta domanda di gas, in particolare in Europa. La Cina, dato negli ultimi anni l’aumento della domanda globale di Gnl, sta occupando le varie quote di mercato con l’obiettivo di diventare essa stessa un rivenditore.

Le major energetiche statali, tra cui PetroChina e Sinopec, hanno istituito unità commerciali da Londra a Singapore. Ciò significa che se un importatore europeo desidera acquistare una spedizione dagli Stati Uniti, ad esempio, potrebbe dover farl...