“Cime tempestose” tra virgolette, e giustamente

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Cime tempestose ★ Di Emerald FennellDove vederlo: al cinema Emerald Fennell mette le virgolette nel titolo e avvisa subito: non è Brontë, è Fennell che ricorda di aver letto Brontë da ragazza. Il problema è che si tratta di una riscrittura un po’ sanguigna e un po’ furba che poteva a questo punto avere un altro titolo, magari più coerente. E magari si poteva ambientarlo sul Gargano, la pelle cotta dal sole perché siamo in estate. E magari far incontrare i due protagonisti in una masseria o magari in un trullo, però la masseria mi piace di più ed è comoda per girare le scene di sesso. Magari una masseria che poi sarebbe per il pubblico internazionale un agriturismo immerso tra i fichi. Ch...