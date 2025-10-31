Chi ha restituito Lacan alla parola comune

In un tempo che confonde libertà e indifferenza, parola e comunicazione, Recalcati ricorda che ogni gesto contiene una domanda. Che ogni sconfitta chiede ascolto

Massimo Recalcati ha riportato la psicanalisi al suo respiro originario, non una teoria per pochi ma una lingua per tutti. Ha liberato Lacan dalle aule e lo ha consegnato alle strade, alle voci che cercano un modo per dire la propria mancanza. Ha tolto alla psicanalisi l’aura dell’inaccessibilità e le ha restituito la carne della vita. Ha tradotto l’enigma in esperienza.

Ha mostrato che l’inconscio non è un luogo oscuro ma una frontiera viva. Che il desiderio non è un vuoto ma un modo di abitare il mondo. In un tempo che confonde libertà e indifferenza, parola e comunicazione, Recalcati ricorda che ogni gesto contiene una domanda. Che ogni sconfitta chiede ascolto.

Difende l’idea che l’uomo non coincide con la prestazione. Che la lingua può ancora curare o almeno consolare. Riporta al centro la ferita del riconoscimento, quella che ci rende simili e che nessuna tecnologia potrà mai guarire. Dice che non esiste cura senza parola e non esiste parola che non tocchi la cura.

In Trattieni il bacio parla dell’amore come di un atto che resiste al consumo. Il bacio è ciò che resta quando tutto crolla. È il segno che due solitudini hanno accettato di non fondersi ma di esporsi. È un gesto che non promette eternità ma presenza. L’amore, per Recalcati, non è un rifugio né un inganno. È il luogo in cui impariamo a perdere senza scomparire. La relazione non salva ma fonda. L’amore non è il contrario della mancanza, è la sua forma più alta.

In La luce delle stelle morte guarda alla vita come memoria. Le stelle spente continuano a risplendere. Così fanno le persone amate, le parole che ci hanno mutati, le esperienze che ci hanno ferito. È una visione che trasforma l’assenza in presenza, la fine in durata. Anche qui parla d’amore per la parola. Per quella che resta, per quella che salva, per quella che sopravvive all’oblio.

In Uno diviso due posa lo sguardo sui fratelli, sulla vita che si muove orizzontale. Se il padre rappresenta la legge e la madre il dono, i fratelli sono la prossimità. La possibilità di vivere accanto senza annullarsi. In un’epoca che esalta l’unicità, Recalcati ricorda che l’altro non è un ostacolo ma un compagno. Essere fratelli significa accettare la differenza senza farne un conflitto. È la forma più umana della democrazia affettiva.

La fragilità non è un difetto

A volte, quando porta la psicanalisi nella politica, la sua voce sfiora l’eccesso simbolico. Ma in quell’eccesso c’è la stessa passione che lo muove, la volontà di comprendere ciò che resta indicibile. Non è vanità ma fedeltà. Riporta la sfera pubblica al soggetto. Ricorda che dietro ogni scelta politica c’è una domanda di desiderio.

Recalcati non consegna un’eredità, la tiene aperta. Continua a dirci che la fragilità non è un difetto ma una forma di realtà. Che il dolore, se accolto, diventa conoscenza. Ridà al pensiero la profondità del racconto e al racconto il suono dell’anima. In tempi che corrono senza sostare, invita ancora a fermarci, a guardare, ad ascoltare, perché anche questo può essere un atto rivoluzionario.

C’è in lui una funzione civile che non appartiene al passato ma al presente. Sta nei luoghi popolari senza perdere rigore. Tiene insieme volto e parola. Parla a molti senza tradire la complessità. In un Paese che trasforma gli intellettuali in personaggi, Recalcati sceglie la misura del maestro che spiega senza semplificare.

Ogni maestro autentico non si allontana, si moltiplica. Recalcati è tra coloro che ci accompagnano nella fatica di pensare. Non promette consolazione ma sguardo. Insegna che pensare non serve a dominare ma a restare umani. Finché c’è desiderio, l’uomo è vivo. E finché c’è parola, qualcosa di noi resta capace di attraversare il buio. È lì che Recalcati abita, tra il bisogno di capire e la paura di perdersi. Ogni suo libro non spiega ma accompagna. Ogni lezione non costruisce un sistema ma apre una ferita che respira. La sua è una parola che non pretende di guarire, ma che si siede accanto. È una parola che riconosce la stanchezza e la trasforma in domanda, che accetta l’incompletezza come forma di realtà.

Dignità al pensiero

Nel tempo dei rumori, Recalcati continua a parlare piano. Fa della voce un luogo, del silenzio un sapere, della fragilità una forza politica. Non cerca consenso ma ascolto. Non costruisce seguaci ma lettori. Non promette salvezza ma presenza. E in questo gesto, semplice e necessario, restituisce dignità al pensiero.

La sua opera non chiude nulla, apre passaggi. Ci invita a sostare nel mezzo, dove le cose si decidono davvero. Non nei clamori, ma nei tremiti. Non nelle certezze, ma nei crinali dove l’anima si riconosce viva. Lode a Massimo.