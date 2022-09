“Chi è lo psicologo cattolico?”. Questa è una domanda che nel corso degli ultimi decenni si sono posti molti intellettuali e professionisti della salute mentale; infatti, non è sempre stato facile coniugare l’esercizio della psicologia con la fede. Proprio partendo da questa domanda l’Associazione di Psicologia Cattolica, costituita nel 2019, vuole offrire il proprio contributo e tentare qualche risposta.

Lo farà attraverso un convegno che si terrà dal 20 al 22 gennaio 2023 a Roma, all’Hotel Villa Aurelia (Via Leone XIII, 459).

L’invito è rivolto non solo agli psicologi e agli psichiatri, ma anche ad altri operatori della relazione d’aiuto che si occupano della “salute dell’anima”, come i counselor, gli educatori, i pedagogisti, i consacrati impegnati nella pastorale della salute o dell’accompagnamento spirituale. Il convegno vuole far riflettere chi vive i valori cristiani su come vivere e praticare la propria vocazione specialistica in modo integrale alla luce del Vangelo, e non scisso come spesso avviene oggi.

Il menù offerto dal convegno è ricco e può soddisfare gli appetiti intellettuali di molti professionisti:

il primo giorno, dopo i saluti istituzionali e le indicazioni operative per i partecipanti, relazione d’apertura del presidente dell’associazione, Dottor Stefano Parenti, sul tema “Nani sulle spalle dei giganti”, col quale verranno introdotte le tematiche dei giorni successivi.

Il secondo giorno, vedrà la presenza di molti accademici e professionisti del mondo della psicologia e della Chiesa, nazionale ed internazionale:

inizierà il dott. Martin Echavarría, psicologo e Direttore del Dipartimento di Psicologia all’Università Abat Oliba CEU di Barcellona, con una relazione dal tema “Psicologia contemporanea e tradizione, una rottura?”, in collegamento dalla Spagna. Seguirà in presenza l’intervento di Monsignor Rino Fisichella, arcivescovo, teologo e accademico italiano, per parlare su “Contemporaneità e tradizione, un rapporto impegnativo”.

Nel pomeriggio, due tavole rotonde, con ospiti di eccezione:

Padre Ignacio Andereggen, dottore in Filosofia e Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e Padre Giovanni Cucci, dottore in psicologia e in filosofia presso la medesima Pontificia Università, dialogheranno con i presenti sul tema “Tradizione tomista e tradizione ignaziana: che cosa insegnano allo psicologo contemporaneo?”.

A questa, ne seguirà una seconda tutta al femminile:

Mariolina Ceriotti Migliarese, medico neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta di Milano, e Vittoria Maioli Sanese, psicologa della coppia e della famiglia, direttrice del Consultorio Famigliare di Rimini, si confronteranno sul tema: “Lo psicologo cattolico alle prese con matrimoni in crisi: dramma ed opportunità”.

Il terzo giorno, i lavori saranno portati avanti da un momento di confronto: Fra Gabriele Scardocci, domenicano, filosofo e autore di uno studio specifico su San Tommaso e Maria Monetti, Psicologa presso Ospedale Niguarda Milano, si confronteranno su “Disabilità ed Adolescenti: due sfide per lo Psicologo Cattolico”. A conclusione del terzo giorno, ci sarà un’esortazione dal titolo “La mission dello Psicologo Cattolico” a cura di Don Luigi Maria Epicoco, predicatore e saggista.

Ogni giorno ci sarà la celebrazione della santa messa e momenti di convivialità per i presenti.

Maggiori informazioni sui dettagli del programma e sulle modalità di iscrizione sul sito internet dell’associazione: https://www.psicologiacattolica.it/convegno2023/