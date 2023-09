La Fondazione Enrico Zanotti organizza l’incontro “Che ne sai tu della giustizia!”, primo appuntamento del ciclo “Amare la verità più di se stessi”.

L’incontro si terrà venerdì 8 settembre 2023 alle ore 19:00 presso l’Aula 1 del Polo Adelardi dell’Università di Ferrara ed interverrà Aurelio Barazzetta, Presidente della Sezione GIP – GUP presso il Tribunale di Milano.

È un momento aperto a tutti e si situa all’interno di Accademia “Con il cuore indiviso”, proposta educativa in cui si vuole favorire nei giovani l’incontro di un’ipotesi tesa alla conoscenza di sé e della realtà, in tutti gli ambiti, per scoprirne il significato e crescere diventando adulti. Questo avviene attraverso incontri, approfondimenti di temi di studio e percorsi culturali, con personalità significative che operano nei vari ambiti della ricerca, del lavoro e della vita.

Il ciclo d’incontri dal titolo “Amare la Verità più di sé stessi”, che inizia con questo primo momento di dialogo, è nato dal desiderio di comprendere meglio come il diritto sia in rapporto con la realtà e con noi. Siamo convinti infatti che la bellezza della conoscenza del reale stia nella scoperta del suo senso, cioè nella scoperta di come ogni aspetto della realtà c’entra con noi.

Il dialogo di venerdì 8 settembre con il dott. Barazzetta sarà l’occasione per approfondire questa proposta nell’ambito di come il diritto è connesso con l’esigenza umana di giustizia.

Abbiamo deciso di invitarlo perché incontrandolo ci ha colpito vedere un uomo che vive la propria professione di Magistrato con uno sguardo nuovo e originale.

A partire da ciò invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di dialogo.