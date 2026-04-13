Cervelli spenti

Immaginiamo un bimbo davanti a una pozzanghera, la mamma lo richiama e lui risponde: «Non ci salterei mai dentro, però mi prendo del tempo per pensare a come farlo». La deduzione della mamma (e la nostra) è ovvia. L’esempio è banale e prevede anche un finale in cui una mamma paziente si mette a fare il bagno a un bimbo allegramente infangato. In un contesto molto più critico, la risposta «non lo faccio, ma posso pensarci» è inquietante tanto quanto l’aver portato a compimento l’ipotesi. La startup americana R3 Bio ha condiviso i dettagli del suo lavoro, affermando di aver raccolto fondi per creare «sacchi di organi» di scimmie prive di coscienza, come alternativa alla sperimentazione animale. L’orizzonte dichiarato è arrivare a versioni umane da usare come fonte di tessuti e organi; attorno a questo obiettivo sono emerse ricostruzioni ancora più radicali su corpi umani senza cervello. L’assenza di cervello in queste «sacche di organi» aggirerebbe i problemi etici. A fronte di domande d...