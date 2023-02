Caro direttore, alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 ci sarò anch’io! Sono candidato nella lista “Noi Moderati” nelle province di Varese e Milano, nella coalizione di Centro-destra a sostegno del Presidente Attilio Fontana.

In Regione Lombardia ho investito per molti anni le mie migliori energie, le mie competenze e il mio impegno politico e istituzionale.

Mi candido ancora una volta, perché sono figlio di questa terra, qui ci sono le mie radici, la mia genesi e il mio cammino umano e personale. Questo territorio è la mia casa, è il luogo dove è nata la passione “per il fare”, dove ho imparato che la politica è l’arte del possibile. Durante questo percorso ho conosciuto centinaia di imprenditori, uomini e donne del terzo settore, gli operatori della sanità ed il mondo contadino del nuovo millennio. Attraverso di loro ho imparato l’operosità lombarda, l’abnegazione e la fatica.

È innanzitutto il loro lavoro che voglio sostenere!

In questi decenni molto è stato fatto, ma il percorso non è terminato, c’è ancora molto da fare, un lavoro istituzionale da completare e una presenza politica da ribadire: quella che mette al centro la persona, la famiglia, l’impresa, il primato della società sullo Stato, la sussidiarietà, la libertà di scelta del cittadino in un contesto di parità tra pubblico e privato, la sostenibilità, concreta e non ideologica. Questa è da sempre la mia visione politica e culturale: quella dei cattolici popolari e liberali, del centro moderato e riformista che ha caratterizzato la storia del centrodestra e della nostra regione in particolare. Dunque sono a chiedere anche questa volta l’aiuto e il sostegno dei lombardi.

Credo di poter dire che il mio lavoro abbia portato in questi anni a risultati concreti e utili per il nostro territorio e la nostra comunità: per l’ambiente e la sostenibilità (il risanamento del lago di Varese, l’accordo per conciliare lo sviluppo futuro di Malpensa con la tutela dell’ambiente e del territorio circostante, la costruzione di una strategia per lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare e la transizione energetica in Lombardia…). Così come in passato il lavoro sulle infrastrutture e i trasporti (ricordo Pedemontana, Brebemi, TEM, il potenziamento delle ferrovie…) o quello istituzionale da Presidente del Consiglio Regionale.

Ora se si pensa che la politica non debba ridursi a slogan, contrapposizione, parole vuote e promesse vane, ma che chi ci governa e amministra dovrebbe essere giudicato e scelto innanzitutto per la credibilità di quello che ha fatto e la forza delle idee che lo muovono, allora si può comprendere perché io mi voglia candidare ancora.

Per queste ragioni, inoltre, invito i lombardi a votarmi e a farmi votare, barrando il simbolo della lista “Noi Moderati”, che sarà presente in tutta la Lombardia e scrivendo di fianco CATTANEO come preferenza nelle province di Varese e Milano.

“Cattaneo C’è!” abbiamo scritto come slogan sui materiali elettorali. Perché io possa continuare ad esserci anche in Regione Lombardia conto sul tuo aiuto! Grazie!

Raffaele Cattaneo