Insieme al 2025 sembra tramontare anche l’era del Grande Fratello. Il caso mediatico sollevato da Fabrizio Corona sul cosiddetto “sistema Signorini” ha occupato gli ultimi giorni dell’anno, generando un vulcano di reazioni, analisi e prese di posizione. In attesa di eventuali risvolti legali, Alfonso Signorini ha annunciato la propria autosospensione da Mediaset. Le letture si moltiplicano, dal gossip alla filosofia morale. L’impressione è quella di assistere a un’operazione di pulizia: smascherare il mondo patinato della televisione, denunciarne le lussurie, stracciarsi le vesti per l’abuso di potere. È un’impressione, appunto. Non stiamo finalmente vedendo la nuda realtà dietro le pose da riflettore, perché non c’è mai stata realtà nel Grande Fratello. Inteso non solo come programma, ma come bolla d’intrattenimento da click & share. “Sembra” è il verbo reggente di questo mondo a favore di telecamera. Dai social alla tv, i format dichiaratamente “verissimi” sono copioni in cui ogg...