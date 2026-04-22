La politica vista con realismo

Scienziato sociale all’Università di Perugia, opinionista su quotidiani e in televisione, senza dimenticare la sua direzione alla Rivista di Politica fondata nel 2010 e la presidenza dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Alessandro Campi ha appena pubblicato il suo ultimo lavoro con l’editore Rubbettino: Autoritarismo, populismo, nazionalismo. Il fine, in buona sostanza, è quello di parlare della politica, non solo nei suoi risvolti attuali, ma anche e forse soprattutto sulla base di alcuni concetti che la caratterizzano oltre il qui e ora. La lente analitica impiegata quella dello studioso “realista”, cioè riconducibile alla corrente che si indica con l’etichetta, ampia e talvolta anche abusata e distorta, del “realismo politico”. Iniziamo proprio da qui la conversazione. Professor Campi, nel suo ultimo libro, il capitolo sul metodo sembra costituire il centro dell’argomentazione. Ci può spiegare i tratti salienti del “realismo politico”? Cosa intende quando scrive ch...