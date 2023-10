Un anno di governo Meloni. Che bilancio fate?

Gloria Sanzi via email

Come sempre, in politica tutto è perfettibile. Per non farla troppo lunga, andremo all’osso: per noi ci sono molte più luci che ombre.

***

Gentile direttore, le scrivo avendo avuto notizia che in alcune scuole di Como, in particolare elementari e anche materne, gli insegnanti, col pretesto di spiegare ai bambini gli articoli determinativi (il, lo, la) o altre nozioni basilari, hanno fatto chiaro riferimento alla teoria gender, spiegando cioè che ciascuno, maschietto o femminuccia o “stellina” (cioè fluido) si può definire come preferisce, così come anche gli articoli possono essere usati indifferentemente. Sul punto, dopo una iniziale indignazione, anche per rispetto alla grammatica, essendo una giurista, benché in pensione, ho riflettuto come giurista, cioè in termini di diritti e doveri, che costituiscono la cornice in cui si inquadrano, in uno stato di diritto come...