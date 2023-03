È in pieno svolgimento il Concorso sul tema “Bisogna pur aver fiducia di qualcuno”. Il concorso, che è rivolto a tutti gli allievi delle scuole italiane di ogni ordine e grado, ha l’obiettivo di favorire una riflessione sull’importanza della fiducia nella vita di tutti, fin dalla più giovane età.

Per l’anno scolastico 2022/2023 il tema è: “Bisogna pur avere fiducia di qualcuno” (una frase tratta dal film Manhattan di Woody Allen).

Ecco le domande poste ai partecipanti:

Ti è capitato di avere fiducia in qualcuno?

Ti sei accorto che qualcuno aveva fiducia in te?

Racconta e commenta la tua esperienza.

Il tema è decisivo, oggi più che mai, in una situazione in cui, dopo la pandemia, con una guerra in corso in Europa e con una crisi economica in atto, la sfiducia in sé stessi, negli altri e nel futuro prossimo diventa una tentazione quasi inevitabile.

Qui il link al Regolamento, in cui sono presentati anche i premi. Per favorire la partecipazione, è stata introdotta la possibilità di invio dei componimenti personali direttamente da parte degli studenti. È stata inoltre posticipata al 30 aprile la scadenza per l’invio dei materiali.