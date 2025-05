Bisogna inventarsi qualcosa che ricolleghi i cittadini alla politica

Sulla Nuova bussola quotidiana Ruben Razzante scrive: «Ma al di là dell’esito specifico nei due capoluoghi del Trentino-Alto Adige, il dato più allarmante è un altro e riguarda la partecipazione al voto. L’affluenza è crollata sotto la soglia del 50% a Trento e poco sopra il 50% a Bolzano. Un segnale inequivocabile di disaffezione crescente verso la politica e le istituzioni. Non si tratta di un fenomeno isolato o passeggero, ma di una tendenza strutturale che si ripete in ogni tornata elettorale, confermando la distanza sempre più ampia tra cittadini ed eletti, tra società e rappresentanza politica. La disillusione colpisce in modo trasversale, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni, ma non solo. Anche tra gli elettori più politicamente maturi si avverte una crescente indifferenza, o addirittura ostilità, verso un sistema percepito come autoreferenziale, inefficace e spesso incapace di rispondere ai bisogni concreti delle persone».

Che in una città come Trento dagli alti sentim...