«L’attacco all’Iran sarà la fine del trumpismo»

«L’attacco all’Iran è così clamorosamente incompatibile con i desideri della sua base che segnerà probabilmente la fine del trumpismo come progetto». Una dichiarazione così netta e radicale non avrebbe fatto tanto scalpore negli Stati Uniti se a scriverla non fosse stato un importante giornalista americano come Christopher Caldwell. L’intellettuale conservatore ha pubblicato le sue analisi sui più importanti quotidiani americani e britannici, dal New York Times al Wall Street Journal, dallo Spectator al Financial Times, collabora stabilmente con la Claremont Review of Books, ha scritto libri che si sono rivelati profetici (come L’ultima rivoluzione dell’Europa. L’immigrazione, l’islam e l’Occidente) e negli ultimi anni ha saputo spiegare alle élite di Stati Uniti ed Europa, incapaci di vedere e capire la realtà che avevano davanti gli occhi, quel disagio profondo della working class americana di cui il fenomeno Trump è un sintomo. Ecco perché la copertina dello Spectator di fine marzo...