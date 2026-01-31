Assistenza trascurata

Perché è urgente che lo Stato si sforzi per sostenere badanti, caregiver familiari, ricoveri in strutture come le Rsa. Qualcosa il governo ha fatto: è ancora troppo poco, ma non troppo tardi
Mediamente ricevo due telefonate a settimana da case di riposo che mi comunicano di avere finalmente trovato un posto per mia mamma. Quando rispondo che ormai lei è tornata alla Casa del Padre da oltre un anno, riagganciano imbarazzati.
Credo di non essermi mai sentito tanto solo in vita mia come quando decidemmo che mia madre non poteva più essere adeguatamente assistita a casa, senza riuscire a trovare una soluzione che non comportasse il collasso economico della nostra famiglia. Come me allora, tutt’oggi molti altri figli si sentono soli in Italia: avrebbero bisogno di strutture adeguate per i loro genitori, di ricoveri non totalmente (o quasi) a loro carico, di supporto umano. Prima ancora, quando le condizioni cliniche lo consentono, avrebbero bisogno di reti assistenziali forti e non invece di dover strappare alla cieca un biglietto alla lotteria delle badanti.
Il risparmio per lo Stato. A carico delle famiglie
La sostanziale inefficienza del sistema di assistenza italiano, con p...
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