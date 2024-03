Mentre gli Stati Uniti, con una legge in discussione al Congresso, vogliono obbligare ByteDance, la società cinese proprietaria del social più popolare tra gli adolescenti, TikTok, a vedere la piattaforma, in Italia l’Antitrust ha deciso di sanzionarla con una multa di dieci milioni di euro per pratica commerciale scorretta. La notizia è soprattutto nelle motivazioni che hanno spinto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a prendere questa decisione: l’algoritmo crea dipendenza, con conseguenze anche gravi per la salute psicofisica degli utenti più giovani, e da questa dipendenza TikTok guadagna.

I video su TikTok che minacciano la sicurezza degli utenti

«L’attività istruttoria», ha scritto l’Antitrust nel suo comunicato stampa, «ha consentito di accertare la responsabilità di TikTok nella diffusione di contenuti – come quelli relativi alla challenge “cicatrice francese” – suscettibili di minacciare la sicurezza psico-fisica degli utenti, specialmente se minori e vulnerab...