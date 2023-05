Dal 10 al 13 maggio a Bologna, in piena zona universitaria (piazza Scaravilli e via Zamboni), si terrà la XX edizione del Campus By Night, dal titolo “Un’amicizia per vivere, vivere per un’amicizia”.

L’evento è organizzato dall’associazione studentesca Student Office in collaborazione con The crew. Ogni giorno sarà possibile partecipare ad incontri e spettacoli, inoltre saranno in esposizione permanente le 3 mostre realizzate ad hoc per l’occasione.

