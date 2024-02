Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Eppure non sempre il silenzio di certe foreste umane implica una tacita crescita feconda. C’è un silenzio che insonorizza l’anima, o meglio: è un rumore forte che non si sente, e distrae e disgrega.

Di recente la cattedrale di Canterbury ha ospitato una “silent disco”, un evento mondano caoticamente silenzioso: «Immersi in luminarie colorate, stringendo bastoncini luminosi e indossando cuffie che sparavano musica degli anni Novanta direttamente nelle loro orecchie, centinaia di persone hanno ballato fino a notte fonda», così la Cnn. Non è stato un «rave in the nave» e «le cattedrali hanno sempre fatto parte della vita comunitaria in un modo molto più ampio rispetto al loro obiettivo principale come centri di culto», ha affermato il decano di Canterbury, David Monteith.

