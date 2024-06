La notorietà fa parte della dimensione pubblica di un politico. C’è chi la cerca, chi la vive con distacco e chi addirittura la subisce, scoprendosene travolto. La notorietà è tendenzialmente divisiva, crea fazioni e separa i sostenitori dai detrattori. Recentemente anche io ho toccato con mano cosa significhi essere al centro di un piccolo caso mediatico a livello nazionale.Partiamo dai fatti. Sono stato promotore di un emendamento a un decreto legge sul Pnrr in discussione alla Camera. Un provvedimento complesso che, tra le altre cose, andava a finanziare le Case della comunità, nuova articolazione dei servizi socio-sanitari a livello territoriale. Essendo prevista in esse la presenza dei consultori, ho ritenuto importante ribadire quanto contenuto nella legge 194/78 laddove recita la possibilità di avvalersi per i consultori «della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono an...