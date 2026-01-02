A San Zalone una stella in più solo per il bene che fa al cinema

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Buen camino ★★★ Di Gennaro NunzianteDove vederlo: al cinema La stella in più è per il bene che San Zalone sta facendo a noi vecchi addetti al cinema. Storia ovvia, dinamiche un po’ deboli, ma anche tanta simpatia buona e un messaggio positivo che peraltro deriva dall’ottimo Gennaro Nunziante, regista sempre gradevole e intelligente: si abbandona, per fortuna, quel pasticcio di Tolo Tolo per tornare alle maschere zaloniane, anche se con meno verve e originalità. Ma chissenefrega: Checco Zalone funziona e funzionerà per anni, permette ai piccoli cinema di provincia di riaprire dopo mesi e ai grandi complessi cinematografici di pagare le bollette. A questo serve, e magari servirà anche ai n...