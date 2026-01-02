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Cinema Fortunato

A San Zalone una stella in più solo per il bene che fa al cinema

Di Simone Fortunato
02 Gennaio 2026
“Buen camino” poca roba ma gradevole, oltre che benefica per un settore in crisi. “The Family Plan” stravisto e strarivisto. “Cats” indigeribile. “Il disprezzo” per ritrovare una splendida Brigitte Bardot. I film della settimana
Fotogramma del film “Buen camino” di Gennaro Nunziante con Checco Zalone

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Buen camino ★★★ Di Gennaro NunzianteDove vederlo: al cinema La stella in più è per il bene che San Zalone sta facendo a noi vecchi addetti al cinema. Storia ovvia, dinamiche un po’ deboli, ma anche tanta simpatia buona e un messaggio positivo che peraltro deriva dall’ottimo Gennaro Nunziante, regista sempre gradevole e intelligente: si abbandona, per fortuna, quel pasticcio di Tolo Tolo per tornare alle maschere zaloniane, anche se con meno verve e originalità. Ma chissenefrega: Checco Zalone funziona e funzionerà per anni, permette ai piccoli cinema di provincia di riaprire dopo mesi e ai grandi complessi cinematografici di pagare le bollette. A questo serve, e magari servirà anche ai n...

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