* * *

Caro don Massimo, la crisi educativa si vede emergere ormai quotidianamente dai notiziari: i giovani sono sempre più violenti, sembrano assaliti da una cattiveria “immotivata” (ma sono certa che questo termine non sia corretto). Perché assistiamo a tutto ciò? Io credo manchino i maestri, adulti capaci di guardarci negli occhi e dirci: “Ti capisco, camminiamo insieme”.

[Caterina Golia]

Il disagio giovanile è un fenomeno presente in ogni epoca della storia dell’uomo. Naturalmente sotto forme diverse e con gravità differenti. Da cosa nasce questo disagio? Ciò che abbiamo ricevuto dobbiamo metterlo in discussione per riscoprirlo, per tagliare i rami secchi, per permettere a rami nuovi di nascere e per dare solidità al tronco. Nei secoli si è parlato di crisi dell’adolescenza. Oggi forse questa crisi è anticipata. Noi riceviamo, da piccoli, un tesoro dai nostri genitor...