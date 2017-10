“Risparmi alla deriva”. Cosa c’è su Tempi in edicola

Il nuovo numero del settimanale Tempi – in edicola da oggi, giovedì 5 ottobre, a Milano e Roma e nel resto d’Italia a partire da venerdì (gli abbonati possono già leggerlo e scaricarlo qui) – è dedicato al risparmio (se ne parlerà anche domani al convegno a Milano). È possibile investire i propri soldi in modo sicuro dopo anni di crisi e scandali bancari? Una risposta arriva dal programma nazionale per l’educazione finanziaria. Ecco come salvare la ricchezza delle famiglie italiane.

LA SAGGEZZA DI PLUTARCO. Consigli politici per una campagna elettorale sostenibile

editoriale di Alessandro Giuli

MA CHE HANNO FATTO? I catalani hanno macchiato col bronzo l’età dell’oro

di Giuliano Ferrara

IL MOMENTO DI VOLTARE PAGINA. Finita l’epoca dei buoni postali, come ci si orienta nella selva delle opportunità di investimento? Per l’ex direttore del Sole 24 Ore Salvatore Carrubba l’educazione finanziaria passa anche attraverso i media. Che devono riacquistare credibilità fornendo notizie utili

di Mariarosaria Macrchesano

NON È MAI TROPPO TARDI. Il racconto di Beppe Ghisolfi, vicepresidente di Acri, il primo “prof” a girare le scuole (e perfino le carceri) per spiegare agli italiani mutui, obbligazioni e altri oggetti misteriosi

di Alan Patarga

FINO IN FONDO ALL’ULTIMO MIGLIO. Un tutor per coprire come si deve «la distanza tra il bisogno e la sua soddisfazione». Così l’Ente del microcredito fa fare un salto di qualità al sistema dei prestiti. Parla il presidente Mario Baccini

di Francesca Parodi

FATE COME SE (NON) FOSTE A CASA VOSTRA. L’iniziativa del Mef cambierà davvero la mentalità di un paese abituato a trattare le banche come il materasso in cui mettere i soldi al sicuro? E convincerà le banche a smettere di approfittarsene? Rispondono Bernardo del Pd e il neoberlusconiano Zanetti

di Fiorina Capozzi

NON C’È PIÙ POSTO PER L’IGNORANZA. Parla l’economista Annamaria Lusardi, presidente del Comitato istituito da Padoan per «far conoscere a tutti l’abc della finanza»

di Mariarosaria Marchesano

LE REGOLE D’ORO DEI COMMERCIALISTI. Mano tesa dell’ordine a chi chiede consigli

I RISPARMI DELLE FAMIGLIE. Là dove c’era Bot ora c’è un Pir. Così sono cambiate le nostre abitudini

di Alan Patarga

PICCOLO VOCABOLARIO. Da “bail in” a “Pies” dieci termini con cui bisogna imparare a fare i conti

di Fiorina Capozzi

I PROGETTI DELLA FEDUF. Così mettiamo i ragazzi a contatto con l’economia. Ma gli adulti?

di Giovanna Boggio Robutti

I RAPPRESENTANTI DEI CLIENTI. «Solo chi conosce i consumatori può rendere chiare tante offerte furbette»

di Fiorina Capozzi

COME IMPIEGARE IL DENARO. Pensione o figli? Le dritte essenziali per non sbagliare investimento

di Fiorina Capozzi

TRA CONSULENZA E TECNOLOGIA. Si insegna con i fatti, non con le parole. I progetti in atto in Italia e all’estero

di Mariarosaria Marchesano

UN PROGRAMMA PER I PROSSIMI DIECI ANNI. Pubblichiamo uno stralcio dell’intervento del presidente di Energie per l’Italia alla festa di Atreju (22 settembre)

di Stefano Parisi

L’INTERESSE UMANO PER LO SBAGLIATO. La rassegna di interviste e gli spettacoli sui personaggi “scomodi” A colloquio con Edoardo Sylos Labini, ideatore di Manzoni cultura

di Francesca Parodi

SIA BENEDETTO IL LEAVE. Forse un giorno si scriverà che con il loro voto gli inglesi hanno salvato l’Unione Europea. Esistono ragioni storiche e interessi contingenti per vedere nella Brexit un fatto provvidenziale

di Rodolfo Casadei

«AFD NON È UN PARTITO NEONAZISTA». «È pura propaganda enfatizzata dai media». Cosa sta accadendo in Germania secondo l’analista Manuel Ochsenreiter

di Alessandro Sansoni

CHI HA INCASTRATO GLI STEREOTIPI DI GENER·E·I? Il dipendente di Google licenziato perché osa contestare i tabù culturali della Silicon Valley, le proposte di “scrittura inclusiva” in Francia, non staremo esagerando? Chiacchierata con Costanza Miriano: «Questa polizia del pensiero fa venire i brividi»

di Leone Grotti

LA DRITTA VIA NELLA SELVA DI PIETRA. Fu un matematico, con la sua fede nella scienza, a rappresentare l’uomo della Provvidenza per l’ultima grande cattedrale gotica del Medioevo e la grandiosa turba d’anime che la innalzò

di Caterina Giojelli

Inoltre, come sempre, le rubriche dei nostri Amicone, Marina Corradi, Farina, Mantovano, Buttafuoco, Corigliano, Fred Perri, Facci, Fusaro, Veltroni, padre Aldo Trento, Clericetti, Soncini, Fusina, Fortunato…