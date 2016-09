Quindici foto senz’altro degne di Mark Aurelio Zuckerberg

Ho visto il reportage fotografico del recente viaggio di Mr Facebook e signora in tre paesi del Terzo mondo (Italia, Kenya e Nigeria) e non ho resistito

Volevo scrivervi altre cose. Ma ho visto il reportage fotografico del recente viaggio di Mark Zuckerberg e signora in tre paesi del Terzo mondo (Italia, Kenya e Nigeria) e non ho resistito. Quindici scatti in un bianco e nero da far impallidire quelli di Jfk e Jacqueline: cazzarola, questa sì che è vita! Voi che siete dei fenomeni con Internet andate a guardarveli.

1: Zuckerberg e signora (Priscilla Chan, mica Priscilla Esposito o Fumagalli, genio, pediatra e filantropa, altro che pizza e fichi) danno udienza al Papa.

2: Zuckerberg sta per rimontare su un democratico transit, sulle cui lamiere e vetri fumé si riflette la sua augusta immagine, volgendosi indietro al dignitario vaticano con lo stesso porgere della mano e la stessa testa riccia di Marco Aurelio. 3: Colosseo (fatto erigere dai Flavii, suoi predecessori).

4 e 5: convenevoli con l’attuale presidente del Consiglio italiano pro tempore.

6: Mark, in maglietta, fa il fenomeno alla Luiss, non so se predicherà «state affamati!», come l’altro defunto fenomeno, ma farà donazioni elettromagnetiche alla Croce rossa italiana.

7: in elicottero sul Lake Naivasha in Kenya, da lui scoperto.

8: a Lagos, su un tetto di uno dei suoi “centri di sviluppo”, con ascari locali che indicano tutti l’orizzonte, oltre le case sgarrupate, come ad Arzano.

9: strette di mano presidenziali bianche e nere in bianco e nero a Nairobi – un effetto brividino che neanche alla Leopolda.

10 e 11: sempre più democratico, in riunione sulla strada per l’aeroporto e, massimo assoluto come “uomo alla mano”, a pranzo a Nairobi con il segretario del ministero dell’Informazione, in mensa con i Fantozzi qualsiasi – trattengo a stento la lacrimuccia da vetero-fordista nostalgico del capitalismo societario.

12: Zuckerberg predica a una folla di sviluppatori a Lagos – stessa maglietta che aveva alla Luiss (deve essere la maglietta per le prediche) – e sicuramente non ha detto loro «state affamati» come l’altro defunto fenomeno, dato che in Africa non sta bene e poi ti rispondono «già fatto».

13: sorridente per le strade di Lagos, asfalto sgarrupato e pozzanghere come il lago di Massaciuccoli.

14: di nuovo sul Lake Naivasha, in posa sulla jeep assieme a ieratica bellezza locale con smartphone, sfondo Wuthering Heights versione safari.

15: foto di gruppo con gli ingegneri di Lagos, ne conto una sessantina – come dire, vi dice niente la Industrielle Reservearmee di un certo Carletto Marx? Ecco, occhio e gamba ragazzi, rigare dritto che ne ho altri 60 nel cellophane!

Se penso a quello sfigato di Ramesse II che di sé non sapeva dire (e far scolpire) altro che lui era User Maat Ra Setep n Ra: Potente Sapienza di Ra, Prescelto di Ra. Com’è che direste voi milanesi? User Maat, va a ciapà i ratt!

