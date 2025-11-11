“Video sospeso” per gli enti del Terzo Settore

FormatLab, società di consulenza strategica di comunicazione e data content factory specializzata nella produzione di contenuti basati su dati e storytelling, presenta “Video sospeso”, un’iniziativa di responsabilità sociale pensata per offrire un supporto concreto al mondo del non profit.

Ogni mese, FormatLab realizzerà gratuitamente un video promozionale per un’organizzazione iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L’obiettivo è semplice, ma ambizioso: dare voce e visibilità a chi lavora ogni giorno per migliorare la società, offrendo strumenti professionali di comunicazione a chi spesso non ha le risorse per permetterseli.

L’idea trae ispirazione dalla tradizione del “caffè sospeso”, simbolo di solidarietà spontanea e diffusa; allo stesso modo, con l’iniziativa “Video sospeso”, FormatLab mette le proprie competenze giornalistiche, creative e tecnologiche al servizio del bene comune, offrendo gratuitamente ciò che meglio sa fare: trasformare i messaggi in storie visive efficaci e di impatto.

Le organizzazioni che desiderano partecipare possono presentare la propria candidatura a partire dalle ore 00:00 di tutti i 15 del mese e per i cinque giorni successivi, attraverso il form dedicato disponibile sul sito www.formatlab.it.

“Credo fermamente che un’azienda abbia degli obblighi non codificati verso quelli che io chiamo ‘stakeholder invisibili’: persone che rendono la società migliore attraverso l’impiego gratuito delle proprie risorse”, spiega Marco Cobianchi, Founder di FormatLab e Direttore responsabile di Truenumbers.it. “Con l’iniziativa del ‘Video sospeso’ vogliamo ringraziare questi ‘stakeholder invisibili’ per ciò che fanno per il bene comune perché spesso non ci rendiamo conto quanto la coesione sociale dipenda da loro e molto meno da politiche che non riescono, per loro natura intrinseca, a intercettare e rispondere alle esigenze concrete delle persone. Ecco: con il ‘Video Sospeso’ FormatLab ringrazia queste persone che fanno un lavoro indispensabile a favore di tutti”.

Il modulo per avanzare la propria candidatura, il regolamento e la liberatoria per l’uso delle immagini fornite dalle organizzazioni sono disponibili sul sito FormatLab.it. L’associazione, ma anche la Onlus, la Ong e qualsiasi altro ente iscritto al Runts, prescelta mensilmente per il “Video sospeso” verrà avvisata da FormatLab che ne darà comunicazione anche attraverso i propri canali social. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo: [email protected].

FormatLab è una società di consulenza strategica di comunicazione e data content factory fondata nel 2017 da Marco Cobianchi. Specializzata nella creazione di strategie e contenuti basati su dati, numeri e statistiche di fonte ufficiale, FormatLab pianifica e realizza prodotti che permettono alle medie e grandi aziende italiane e internazionali di comunicare con autorevolezza e aumentare la credibilità dei messaggi. FormatLab edita Truenumbers.it, la prima testata italiana di data journalism.