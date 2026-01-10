La verità sull’enigma-Bowie (almeno per un giorno)

Sono molti a ricordare con esattezza cosa stessero facendo alla notizia della morte di David Bowie. Era il 10 gennaio 2016. A 10 anni esatti da quella data nuovi libri, mostre, convegni e documentari celebrano in tutto il mondo la figura dell’artista che ha anticipato estetiche, ansie e speranze del XXI secolo (e che moltissimi, anche in Italia, non smettono di imitare). Con un fratellastro a cui deve la passione per la musica e che, affetto da schizofrenia paranoide, finisce per buttarsi sotto il treno, e con un cazzotto in faccia che gli altera la percezione di luce e profondità (e che rende iconoci i suoi occhi: uno marrone, l’altro blu), il Duca Bianco ha una parabola esistenziale singolarissima, raccontata con speciale disonestà intellettuale. Trasformismo e frustrazione (e a letto con Mick Jagger)

La popolarità per Bowie arriva nel ’71, con l’album Hunky Dory, sulla cui “rumorosa” copertina l’artista compare con lunghi e biondi capelli da diva. Mentre con il Sexual Offenc...