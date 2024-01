Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Il ragazzo e l’airone ★★★★

di Hayao Miyazaki

dove vederlo: Cinema

Splendido ultimo, forse definitivamente ultimo, film di Miyazaki, il regista de La città incantata. È una fiaba struggente sulla vita e la morte, su quelli che cercano da questa parte del mondo i segni tangibili dei propri morti. Narrativamente complesso e non proprio facilissimo, è come al solito stupefacente dal punto di vista visivo mentre dal punto di vista narrativo mescola, con qualche fatica nella parte centrale, racconto picaresco, Narnia, Dante, Alice nel paese delle meraviglie, romanzo di formazione e qualche elemento gotico. Per i bambini, non è proprio una passeggiata e, forse, nemmeno per gli adulti.

L’ultimo capodanno ★

di Marco Risi

dove vederlo: RaiPlay

Salutato a fine anni '90 come la risposta italiana a Pulp Fiction uscito pochi anni prima, scritto da Ammaniti da un suo romanzo e diretto da un regista che fin...