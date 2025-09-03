Contenuto riservato agli abbonati

“Volenterosi”? La coalizione Ue è riluttante sull’Ucraina

Di Leone Grotti
03 Settembre 2025
Von der Leyen anticipa che l’Europa è pronta a schierare truppe in Ucraina e la Germania la attacca. Domani a Parigi si discute delle garanzie per Kiev
Il vertice della
Il vertice sull'Ucraina della "Coalizione dei volenterosi" organizzato dalla Francia si terrà domani perlopiù in videoconferenza (foto Ansa)

La “Coalizione dei volenterosi” che si riunirà domani a Parigi, perlopiù virtualmente in collegamento video, assomiglia sempre di più a un consesso di riluttanti. Partita in pompa magna su iniziativa franco-britannica con l’obiettivo di inviare truppe in Ucraina, ha nel tempo ridotto i suoi obiettivi e rivisto la modalità di un eventuale intervento per monitorare un accordo di cessate il fuoco con la Russia e prevenire future invasioni.
Chi invia soldati in Ucraina?
Il nodo più spinoso – a parte la tregua che ancora non si vede all’orizzonte – rimane quello dei “boots on the ground”. Al momento, solamente la Francia di Emmanuel Macron si è detta disponibile a inviare soldati in Ucraina, mentre il Regno Unito ha condizionato l’impiego di truppe britanniche a Kiev a una protezione statunitense che per il momento Donald Trump non è intenzionato a fornire.
L’Italia di Giorgia Meloni, come anche la Polonia di Donald Tusk, si sono da tempo detti indisponibili all’invio di soldati, a meno che...

