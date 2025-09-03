La “Coalizione dei volenterosi” che si riunirà domani a Parigi, perlopiù virtualmente in collegamento video, assomiglia sempre di più a un consesso di riluttanti. Partita in pompa magna su iniziativa franco-britannica con l’obiettivo di inviare truppe in Ucraina, ha nel tempo ridotto i suoi obiettivi e rivisto la modalità di un eventuale intervento per monitorare un accordo di cessate il fuoco con la Russia e prevenire future invasioni.

Chi invia soldati in Ucraina?

Il nodo più spinoso – a parte la tregua che ancora non si vede all’orizzonte – rimane quello dei “boots on the ground”. Al momento, solamente la Francia di Emmanuel Macron si è detta disponibile a inviare soldati in Ucraina, mentre il Regno Unito ha condizionato l’impiego di truppe britanniche a Kiev a una protezione statunitense che per il momento Donald Trump non è intenzionato a fornire.

L’Italia di Giorgia Meloni, come anche la Polonia di Donald Tusk, si sono da tempo detti indisponibili all’invio di soldati, a meno che...