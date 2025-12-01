Che tristezza questo nostro mondo che esalta il suicidio delle Kessler

Che cosa resta di noi quando la nostra vita volge al termine? Che cosa lasciamo quando affrontiamo l’Eternità? Queste due domande sono forse quelle che più hanno segnato la storia dell’uomo, dominando filosofia e scienza, e anche laddove la fede ha saputo rispondere dando una prospettiva che va ben oltre quella del nostro cammino in questo mondo, rimane complesso e misterioso riflettere su quel che accadrà a ciò che noi conosciamo quando non saremo più qui per vederlo. Alcuni di noi, molti, immaginano che la propria eredità si costruisca sui figli e i nipoti o su tutte quelle persone che, in un modo o nell’altro, ci hanno accompagnato nella vita e che abbiamo saputo accudire e far crescere. Con la speranza, all’ultimo istante, di poterci guardare indietro e sorridere per ciò che abbiamo fatto e per ciò che rimarrà. E mentre faccio queste riflessioni, mi chiedo cosa pensassero le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, quando hanno deciso di porre fine alla propria vita insieme, lo scorso 17 n...