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Te Deum «per quei papà che mi hanno fatto ricominciare»

Di Piero Vietti
30 Dicembre 2025
Il nuovo inizio dell’ex calciatore Vincenzo Sommese, squalificato per scommesse, graziato e di nuovo in campo per allenare i bambini di una squadra nelle periferia di Torino
Vincenzo Sommese, 49 anni, con uno dei ragazzi che allena all’Accademia Torino di Grugliasco (To)
Vincenzo Sommese, 49 anni, con uno dei ragazzi che allena all’Accademia Torino di Grugliasco (To)

Domenica 26 ottobre 2025. Sugli spalti di un campo da calcio di periferia, a Grugliasco, provincia di Torino, c’è un tifo insolito per una partita tra ragazzini di 14 anni: bandiere, striscioni, palloncini, tamburi e trombe salutano l’entrata in campo dell’Accademia Torino. La coreografia è tutta per il loro allenatore, Vincenzo Sommese, che può sedersi in panchina e guidare i suoi ragazzi per la prima volta in carriera. Emozionato e commosso, quel giorno Sommese inizia un nuovo capitolo della sua vita.

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«Ho sbagliato e ho pagato» Martedì 9 agosto 2011. La richiesta del procuratore federale della Figc Stefano Palazzi viene accolta, Vincenzo Sommese dovrà scontare cinque anni di squalifica e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della federazione. Ha trentacinque anni, gioca nell’Ascoli da quattro stagioni, e quella condanna pone ...

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