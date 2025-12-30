Te Deum «per quei papà che mi hanno fatto ricominciare»

Domenica 26 ottobre 2025. Sugli spalti di un campo da calcio di periferia, a Grugliasco, provincia di Torino, c’è un tifo insolito per una partita tra ragazzini di 14 anni: bandiere, striscioni, palloncini, tamburi e trombe salutano l’entrata in campo dell’Accademia Torino. La coreografia è tutta per il loro allenatore, Vincenzo Sommese, che può sedersi in panchina e guidare i suoi ragazzi per la prima volta in carriera. Emozionato e commosso, quel giorno Sommese inizia un nuovo capitolo della sua vita.

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«Ho sbagliato e ho pagato» Martedì 9 agosto 2011. La richiesta del procuratore federale della Figc Stefano Palazzi viene accolta, Vincenzo Sommese dovrà scontare cinque anni di squalifica e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della federazione. Ha trentacinque anni, gioca nell’Ascoli da quattro stagioni, e quella condanna pone ...