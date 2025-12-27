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Te Deum per chi combatte con me per mio padre Jimmy Lai
Di
Sebastien Lai
27 Dicembre 2025
In un’epoca polarizzata e polarizzante, la sua causa unisce le persone ricordando ciò che abbiamo in comune e ciò che rischiamo di perdere
Dopo la redazione di questo articolo, il 15 dicembre 2025, l’Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato Jimmy Lai colpevole di collusione con forze straniere e sedizione nel processo per violazione della legge sulla sicurezza nazionale.
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Mentre ci avviciniamo alla fine di un altro anno, ringrazio Dio per molte cose. Lo ringrazio per la mia famiglia, i miei amici e la mia fede che mi danno forza e coraggio. Lo ringrazio per tutte le persone in tutto il mondo che sostengono mio padre, Jimmy Lai, pregando per lui, battendosi per la sua causa e usando tutto il potere e l’influenza di cui dispongono per chiedere il suo rilascio immediato e incondizionato dalla prigione di Hong Kong, dove è illegalmente detenuto da cinque anni.
Nel dicembre del 2020 mio padre è stato incarcerato e messo in isolamento, con accuse inventate in base a quel sopruso che è la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e alle norme sulla sedizione, residuo dell’era coloniale. Non è accusato di altro se non di ess...
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