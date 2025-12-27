Te Deum per chi combatte con me per mio padre Jimmy Lai

Dopo la redazione di questo articolo, il 15 dicembre 2025, l’Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato Jimmy Lai colpevole di collusione con forze straniere e sedizione nel processo per violazione della legge sulla sicurezza nazionale. * * * Mentre ci avviciniamo alla fine di un altro anno, ringrazio Dio per molte cose. Lo ringrazio per la mia famiglia, i miei amici e la mia fede che mi danno forza e coraggio. Lo ringrazio per tutte le persone in tutto il mondo che sostengono mio padre, Jimmy Lai, pregando per lui, battendosi per la sua causa e usando tutto il potere e l’influenza di cui dispongono per chiedere il suo rilascio immediato e incondizionato dalla prigione di Hong Kong, dove è illegalmente detenuto da cinque anni. Nel dicembre del 2020 mio padre è stato incarcerato e messo in isolamento, con accuse inventate in base a quel sopruso che è la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e alle norme sulla sedizione, residuo dell’era coloniale. Non è accusato di altro se non di ess...