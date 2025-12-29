Te Deum per mia figlia Elena che m’insegna a lasciarmi amare

Te Deum laudamus, che trovi sempre il modo di farci vedere le cose con occhi nuovi, cioè che fai nuove tutte le cose.Madre di quattro figli e professoressa alla scuola media, mi definisco “quella dell’ultimo minuto”, sempre a rincorrere le cose e a prenderle al volo. Gravitiamo come meteore impazzite, io e mio marito, attorno all’associazione La Mongolfiera, ma sono più gli “oggi non ci siamo”, che le presenze agli incontri. Le feste di giugno alla cascina San Giuda a Rozzano, però, non ce le siamo mai perse. Il motivo? Si è ormai in vacanza e le varie scadenze non ci sono più. “Strani” giovani a casa nostra Da circa un anno, in casa nostra, ogni weekend, a coppie, gruppi di tre, a volte anche di quattro, alcuni giovani lavoratori vengono per due ore e qualcosa di più a stare con nostra figlia ormai diciottenne, ma che ne dimostra forse due? Affetta da una sindrome rara e incapace di fare qualsiasi cosa da sola, nostra figlia Elena ha però, miracolosamente, portato nella nostra vita qu...