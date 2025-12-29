Te Deum per mia figlia Elena che m’insegna a lasciarmi amare

C’è sempre qualcosa da scoprire e da abbracciare in quel corpo storto e ripiegato su se stesso che però fa guardare in alto gli altri
Te Deum laudamus, che trovi sempre il modo di farci vedere le cose con occhi nuovi, cioè che fai nuove tutte le cose.Madre di quattro figli e professoressa alla scuola media, mi definisco “quella dell’ultimo minuto”, sempre a rincorrere le cose e a prenderle al volo. Gravitiamo come meteore impazzite, io e mio marito, attorno all’associazione La Mongolfiera, ma sono più gli “oggi non ci siamo”, che le presenze agli incontri. Le feste di giugno alla cascina San Giuda a Rozzano, però, non ce le siamo mai perse. Il motivo? Si è ormai in vacanza e le varie scadenze non ci sono più.
“Strani” giovani a casa nostra
Da circa un anno, in casa nostra, ogni weekend, a coppie, gruppi di tre, a volte anche di quattro, alcuni giovani lavoratori vengono per due ore e qualcosa di più a stare con nostra figlia ormai diciottenne, ma che ne dimostra forse due? Affetta da una sindrome rara e incapace di fare qualsiasi cosa da sola, nostra figlia Elena ha però, miracolosamente, portato nella nostra vita qu...
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