Dal 23 al 26 settembre si svolgerà nella città di Siena il festival “Sì Siena”. L’evento, arrivato alla seconda edizione, è promosso dal Comune e diretto artisticamente dal poeta Davide Rondoni. Il programma, ricchissimo, rimette al centro la pluralità dei linguaggi artistici, lo scambio e l’incontro tra le cose grandi e le cose piccole, tra il significato e il quotidiano: poesia, musica, danza, arti visive in scena nella città che lega da sempre la terra al cielo nel segno dei suoi magnifici pittori, scultori, poeti, letterati e musicisti, della sua storia straordinaria.

Incontri, concerti, attualità, poesia

Tra i vari appuntamenti, che si possono consultare integralmente qui, segnaliamo:

– giovedì 23 settembre la serata “Con anima” dedicata al popolo armeno: presso la chiesa di Sant’Agostino alle 21 si terrà un concerto dedicato al compositore armeno Tigran Mansurian e alle radici della tradizione musicale armena.

– venerdì 24 settembre, alle 18 presso la Loggia della Mercanzia, il dialogo aperto tra Davide Rondoni e Diego Fusaro dal titolo: “Libertà o salute? Una vera alternativa?”.

– sabato 25 settembre alle 11.30 presso la Loggia della Mercanzia l’incontro-presentazione dell’ultimo libro di poesie di Alessandro Fo, presente l’autore, “L’uomo nel suo misterioso linguaggio”;

– Da non perdere anche le passeggiate d’autore che ripercorreranno i luoghi cari a Federigo Tozzi e i luoghi danteschi rintracciabili a Siena, oltre alla serata con il complesso di Ambrogio Sparagna, che ha messo in musica alcuni dei Canti della Divina Commedia commentati sul palco da Rondoni.

La prenotazione è necessaria

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione in ottemperanza alle norme anti-Covid. Per tutte le informazioni è possibile scrivere a: segreteria.sisienafestival@gmail.com