Chi è nato attorno agli anni Settanta e aveva più o meno una ventina d’anni quando cadde il Muro di Berlino, si può rendere conto, al netto delle proprie miserie o gioie personali, di aver vissuto un’epoca storica. Ebbene, da quel 9 novembre 1989 ad oggi è cambiato il mondo. Distratti abbiamo attraversato “Mani pulite”, la fine della Prima Repubblica, la globalizzazione, la scomparsa della sinistra storica, il giustizialismo, le nuove Brigate rosse, guerre vicine e lontane e poi i girotondi, il terrorismo islamico, un papa filosofo che ragionava su fede e ragione, la Seconda Repubblica, ascesa e discesa personale di gruppi dirigenti, il populismo al potere e ora, per la prima volta dalla nascita della Costituzione, gli eredi del Movimento sociale italiano al governo con un consenso straordinario.

Aveva torto Francis Fukuyama, la storia non è finita. Non è finita nel 1994 quando la discesa in campo di Silvio Berlusconi ha cambiato il segno non solo della politica, ma anche del...