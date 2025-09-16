M’è scappata la soft skill

Per gentile concessione dell’editore Studium, pubblichiamo alcuni stralci dell’introduzione di Francesco Magni al libro di David M. Steiner “La riscoperta dei contenuti. Educare alla saggezza nelle scuole d’America”. Steiner è direttore dell’Institute for Education Policy presso la Johns Hopkins University di Baltimora (Stati Uniti).

* * *

Recentemente mi è capitato di partecipare a un incontro pubblico dove alcuni insegnanti hanno proposto una alternativa nella propria attività didattica di accompagnamento alla maturazione dei giovani che si potrebbe riassumere in questi termini: è necessario far prevalere l’amore verso i propri studenti rispetto all’amore per la propria disciplina di studio e insegnamento. Detto in altri termini, compito dell’insegnante e del docente non sarebbe innanzitutto (più) quello di introdurre e sostenere i giovani nell’avventura della conoscenza della realtà, quanto piuttosto prendersi appassionatamente “cura” di loro.

In altre occasioni si è invece voluto c...