Così passa la gloria di Mosca

Scene del genere in tv non si sarebbero mai potute vedere in Stati ex sovietici che non fossero passati o desiderassero passare al nemico (Nato e Unione Europea): filmati di cittadini russi trascinati in catene per ordine di giudici, col volto tumefatto, fatti marciare a piedi divaricati, piegati in due e trascinati rudemente da poliziotti mascherati, il tutto commentato con approvazione da media ed esponenti politici locali.

Eppure è ciò che è accaduto fra la fine di giugno e l’inizio di luglio in Azerbaigian, paese che non ha mai condannato in sede Onu l’invasione russa dell’Ucraina (non ha mai partecipato alle votazioni in merito) e che notoriamente aiuta la Russia ad aggirare le sanzioni euro-americane acquistando i suoi gas e petrolio per poi rivenderli all’estero “ripuliti”. Ma che ci tiene a mostrare a Mosca e al resto del mondo la propria piena indipendenza e parità di “standing” col potente vicino trentaquattro anni dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica. Per cui alla reta...