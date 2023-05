Adesso tocca ai genitori, saranno madri e padri di ragazzi transgender a fare causa al ministero dell'Istruzione del Regno Unito con accuse precise: non aver vigilato sul sistema educativo, permettendo al personale scolastico di avviare i loro figli alla transizione di genere senza alcun riguardo per i danni e le conseguenze denunciate da medici e psichiatri in tutto il Regno Unito; aver spalancato le porte degli istituti ai gruppi di pressione Lgbt come Stonewall; aver permesso tutto questo escludendo le famiglie da qualsiasi decisione e dibattito sulla sessualità e l'identità di genere propinato ai ragazzini durante le lezioni.

«Nessuno ci aveva informati»: stremati da richieste di spiegazioni cadute nel vuoto, porte chiuse, inviti a non impicciarsi ("suo figlio ha 16 anni, è un adulto, il college non ha bisogno di lavorare con lei"), «i genitori desiderano presentare una richiesta di risarcimento congiunta per negligenza contro il ministero dell'Istruzione per non aver agito ...