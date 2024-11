Pregare per la pace, lottare per la pace

Sabato 23 novembre, alle ore 18.30 presso il teatro Rosetum (via Pisanello 1, Milano) si terrà l’incontro “Pregare per la pace, lottare per la pace. Una posizione cristiana davanti al mondo devastato dalle violenze di guerra, nell’occasione degli 800 anni francescani”.

Introduce: Fra Marco Finco

Intervengono: Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, poeta e scrittore, e Emanuele Boffi, direttore di Tempi

L’incontro sarà trasmesso online sul sito Youtube di Esserci.